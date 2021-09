Verso il Verona, Hickey in vantaggio su Dijks

Oggi la ripresa a Casteldebole

Mihajllovic, salvo infortuni dell'ultimo secondo, avrà più o meno tutti a disposizione e dovrà valutare la condizione fisica di chi rientrerà dalle nazionali. Sarà da valutare Arnautovic, che gioca stasera e domani è atteso a Bologna, ma gli ultimi a tornare saranno Dominguez e Medel che giocheranno addirittura nella notte tra giovedì e venerdì. Non ci sarà molto tempo per lavorare in vista del Verona, sottolinea Stadio. Giovedì rientreranno invece Svanberg e Skorupski, significa che solo a tre giorni dalla partita Sinisa potrà lavorare a ranghi compatti. Rientreranno dopo la squalifica Schouten e Soriano, che saranno titolari, mentre Theate dovrebbe strappare la prima convocazione. In difesa, ballottaggio Hickey-Dijks con il primo in vantaggio.