Verso il derby, i dubbi di formazione di Mihajlovic

A due giorni dal derby Sinisa Mihajlovic comincia a disegnare quella che può essere la formazione titolare per affrontare domenica il Sassuolo.

Rientrati i nazionali da giovedì, Mihajlovic ha due giorni pieni per preparare la partita considerando che ieri qualche rientrante ha svolto lavoro defaticante. In difesa non dovrebbero esserci particolari dubbi, davanti a Skorupski dovrebbero agire De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey, con Denswil in non perfette condizioni fisiche dopo una botta in allenamento. A centrocampo l’unico sicuro del posto è Jerdy Schouten, al suo fianco ballottaggio tra Dominguez, protagonista in nazionale, e Svanberg, titolare a Benevento. In avanti inamovibili Soriano tra le linee, Barrow a sinistra e Palacio centravanti, a destra Orsolini dovrebbe riprendersi il posto con Skov Olsen infortunato, ma Sansone scalpita.