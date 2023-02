Verso Fiorentina-Bologna, Medel e De Silvestri ancora a parte

Come riporta il Corriere dello Sport, oltre ai due citati sopra, rimangono fuori Arnautovic, fermo ormai da un mese, Sansone, che potrebbe tornare tra una decina di giorni, e Bonifazi, sul quale non ci sono previsioni sui tempi di recupero. Gli uomini che andranno in campo al Franchi saranno all'incirca gli stessi di quelli della gara contro lo Spezia. Le uniche possibili novità potrebbero essere Kyriakopoulos, che si giocherà la maglia da titolare con il connazionale Lykogiannis, e Dominguez. L'argentino dovrebbe tornare titolare al fianco di Schouten. La linea difensiva sarà completata da Posch a destra e dalla coppia Soumaoro-Lucumì al centro. In attacco la punta sarà di nuovo Zirkzee, supportato sulla linea di trequarti da Orsolini, Ferguson e Soriano.