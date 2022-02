Verso Empoli – Dubbio Barrow, Schouten spinge molto per il recupero

Barrow non è ancora rientrato in Italia e la sua presenza contro l'Empoli è in dubbio, mentre Schouten lavora duro per tornare a disposizione della squadra

Redazione TuttoBolognaWeb

La speranza di Sinisa Mihajlovic era quella che il Gambia terminasse anzitempo la sua Coppa d'Africa in modo da avere a disposizione Musa Barrow per la partita contro l'Empoli.

Effettivamente è stato così, ma il giocatore si trova ancora in Camerun, stasera farà un altro tentativo con scalo in Gambia per poi partire verso l'Italia, ma le lungaggini del covid potrebbero far slittare tutto addirittura venerdì, a quel punto sarebbe difficile vedere Musa titolare a Empoli; il giocatore sta bene, ma Sinisa valuterà al meglio le sue condizioni prima di gettarlo nella mischia. Intanto Jerdy Schouten si sta allenando molto bene, seguendo il programma dello staff, e sembra poter recuperare pienamente entro domenica: a quel punto sarà in ballottaggio col nuovo arrivato Aebischer, dubbio che Mihajlovic scioglierà soltanto a poche ore dalla partita. Anche Marko Arnautovic sta cercando di prepararsi al meglio: svolge lavoro personalizzato perché la scorsa settimana ha spinto molto per provare ad arrivare al meglio alla partita. Lorenzo De Silvestri è guarito dal Covid e si allena col gruppo, ci sarà ad Empoli, con Sinisa che avrebbe provato anche Dijks sull'altra fascia.