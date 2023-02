Verso Torino-Bologna, rossoblù al completo per la trasferta di lunedì

Dopo due giorni di riposo, domani il Bologna riprenderà gli allenamenti con una seduta mattutina a porte aperte alle ore 11. Thiago Motta e i suoi uomini cominceranno la preparazione per la difficile trasferta di Torino di lunedì sera.

Dovrebbero esserci delle buone notizie per il tecnico italo-brasiliano. Domattina si dovrebbero rivedere in campo il lungodegente Bonifazi, Zirkzee e forse anche Arnautovic. L'emergenza infortuni sembra essersi conclusa e il mister potrà avere tutta la rosa a disposizione per continuare la cavalcata con l'obiettivo settimo posto.