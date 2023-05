Nelle ultime sette partite casalinghe il Bologna ha avuto una media spettatori di oltre 26mila unità. Certo, sei big su sette, più il Monza di Palladino ma anche una squadra di Thiago Motta che ha convinto e riacceso l'entusiasmo del Dall'Ara. Piovono incassi per il club che solo in questo scampolo di partite ha avuto introiti da botteghino per circa 2.5 milioni di euro, destinati a salire ancora con l'ultima partita in calendario in casa, quella con il Napoli.