Verso Bfc-Juve, difesa priva di Bani: ipotesi Tomi centrale

In attesa di capire se si giocherà nel prossimo weekend, o se invece il 7 e l’8 marzo verranno recuperate le sfide rinviate nei giorni scorsi, in vista di Bologna-Juve Sinisa Mihajlovic dovrà di nuovo inventare la sua difesa.

Ci sarà la squalifica di Mattia Bani, diffidato e ammonito sabato a Roma, con Dijks e Krejci in fase di recupero ma non ancora pronti per giocare: al momento la soluzione più plausibile è quella di spostare Tomiyasu in mezzo con Danilo e schierare Mbaye e Denswil terzini. Non solo Bani, anche Schouten e Santander saranno squalificati, ma se in attacco c’è un minimo di abbondanza, a centrocampo potrebbe toccare a Gary Medel, rientrato da poco da un infortunio muscolare, vista l’assenza di Mattias Svanberg.