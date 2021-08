Verso Bergamo – Dubbi a centrocampo per Mihajlovic

Soriano e Schouten squalificati contro l'Atalanta, chi al loro posto?

Tempo di riflessione, quindi, per Mihajlovic che non avrà due pedine fondamentali del suo scacchiere. Al posto dell'olandese la soluzione più ovvia è Svanberg che è stato impiegato poco nelle ultime uscite e potrebbe avere una nuova chance dal primo minuto per fare cambiare idea al tecnico serbo. In alternativa può avanzare il suo raggio d'azione Medel per dare più fisicità in mediana e far tornare Soumaoro nell'undici titolare. Le ultime soluzioni possono essere o un cambio di modulo o Vignato nei due di centrocampo come si è visto nella prima amichevole del ritiro di Pinzolo, ma quest'opzione appare decisamente più difficile. Molto più probabile sarà vedere il 55 rossoblù agire da trequartista al posto di Soriano. In ogni caso la sensazione è che Mihajlovic non rinuncerà a Vignato e lo impiegherà dal primo minuto come avvenuto in tutte le partite del Bologna di inizio stagione quando mancava qualcuno.