Verona, squadra incompleta ma non da sottovalutare

Non sono tra quelli migliori, i pronostici che accompagnano il Verona al debutto in stagione. I Gialloblu, eliminati dalla Cremonese in Coppa Italia, figurano tra le squadre forse meno attrezzate di tutta la Serie A. La formazione scaligera è una squadra ricca di giovani, molti anche alla prima esperienza in Serie A. La carenza principale degli scaligeri sulla carta è l’attacco. Pazzini non convince, mentre Tupta non sembra ancora pronto per la maglia da titolare.

Sarebbe un errore però sottovalutare i veneti. Juric ha portato con sé tanti fedelissimi maturati dalle esperienze genovesi: Miguel Veloso, Gunter e Lazovic. Adjapong e Amrabat sono i due nuovi cavalli della scuderia veronese, pronti a mettere in difficoltà il Bologna sulle fasce. Tra i pali invece Silvestri è ormai una certezza, mentre la difesa a tre sarà guidata dal classe 2000 Kumbulla, centrale albanese, prodotto del vivaio. Una squadra fisica e di grinta, a misura di Juric, che ha aiutato personalmente ad assemblare il gruppo.