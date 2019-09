Non è andata secondo le aspettative la stagione di Simone Verdi al Napoli. Pagato 25 milioni di euro da De Laurentiis, l’ex rossoblù ha giocato a singhiozzo faticando a trovare spazio in una big, anche per via di qualche infortunio. L’attaccante ha dunque deciso di ripartire da un po’ più in basso, ovvero da quel Torino che già lo ha avuto in passato e che si candida ad una stagione di stampo europeo. Verdi ha salutato Napoli e il suoi tifosi con un post su Instagram.