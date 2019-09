Verdi non dimentica Bologna: “I miei anni migliori”

Dopo settimane di trattative, Urbano Cairo è riuscito a riportare Simone Verdi al Torino. L’esterno ha lasciato Napoli dopo una sola stagione, dove proprio non è riuscito a rendersi protagonista. Durante la sua conferenza stampa di presentazione ai tifosi granata, però, il ragazzo ha speso due parole anche per ricordare il suo ex club, il Bologna.

“Voglio aiutare la squadra a raggiungere il miglior risultato possibile. Ovviamente spero anche di tornare in nazionale, ma dipenderà dalle mie prestazioni: ce la farò solo se riuscirò a tornare quello di Bologna. A Bologna sono stati i miei anni migliori, lì mi sono consacrato definitivamente. Poi ho girovagato un po’. Torino è una grande occasione per rilanciarmi e tornare a quei livelli”.