Venturi: “Il trend positivo si consolida, ma c’è ancora lavoro da fare”

Consueto appuntamento giornaliero del commissario ad acta Sergio Venturi sui dati relativi all’epidemia da coronavirus sul territorio emiliano-romagnolo. Il trend mostra un calo.

“Oggi abbiamo 800 casi in più rispetto a ieri, il trend è positivo, più lento di come vorremmo ma significativamente in riduzione. Il totale è 10.054 in Emilia Romagna e quasi la metà si cura da casa. Bene anche le guarigioni, 163 in più rispetto a ieri, 721 totali. I decessi oggi sono 92 in più, 1077 totali, è ancora un numero significativo e che ci porteremo dietro ancora per un po’ di tempo. Le morti ci addolorano, tanto. Condoglianze ai familiari. Un abbraccio forte. I decessi sono divisi così: 23 a Piacenza, 16 Parma, 9 Reggio, 14 Modena, 17 Bologna (2 Imola), 3 Ferrara, 3 Ravenna, 3 a Forlì-Cesena, 2 a Rimini“.