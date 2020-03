Venturi: “Maggioranza di tamponi negativi, bene anche le guarigioni”

Consueto aggiornamento sull’emergenza Covid-19 in Emilia Romagna per il commissario ad acta Sergio Venturi. Oggi i dati sono buoni e sembrano lasciar intravedere una fase di decremento:

“Abbiamo un incremento di oggi inferiore all’incremento di ieri e del giorno prima ancora – ha affermato – Potrebbe essere una inversione di tendenza anche se restiamo con la guardia alta. Sono 9254 i casi di positività, 719 in più, ieri erano +980. I tamponi refertati sono 2327 e la maggioranza di questi sono negativi: abbiamo avuto periodi in cui quasi tutti i tamponi che facevamo erano positivi. I pazienti in isolamento a casa sono quasi 4mila, un dato confortante perché significa che la forma della malattia è meno grave. Piacenza, Parma e Reggio, sommate assieme, sono uguali all’incremento di Modena. E’ un buon dato, sono province che fanno un milione di abitanti e se l’infezione comincia a spegnersi avremo anche domani buoni dati”.