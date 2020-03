Venturi: “Speriamo di avere il calo lombardo. Isolamento? Evitiamo la coda alle poste…”

Il commissario ad acta Sergio Venturi parte con il suo punto odierno sull’emergenza Covid-19 sottolineando quelli che sono i dati fondamentali da seguire da qui in avanti:

“E’ già un paio di giorni che si consolida un andamento in cui la regione più attaccata, cioè la Lombardia, ha un rallentamento – ha affermato – Questo ci conforta, loro sono partiti una settimana prima di noi con l’epidemia. Dovremmo seguire a ruota un andamento simile, quindi i numeri che vi chiedo di tenere a mente non sono tanto i contagi, che possono andare su e giù e noi avremo una crescita perché recupereremo tamponi, quanto i posti letto in terapia intensiva, se cioè crescono o no, e la percentuale delle persone curate a casa. Più alta è questa percentuale meno grave è la forma della malattia”.