Venturi: “Chiedo ai datori di lavoro di incentivare lo smart working. Corsette? Pensate se…”

Il punto odierno di Sergio Venturi, commissario ad acta, parte dai dati città per città.

“In Emilia-Romagna sono 5.214 i casi di positività, 689 in più rispetto a ieri. Passano da 15.461 a 18.344 i campioni refertati, 2.833 test in più effettuati rispetto a ieri. Sono 260 – 13 in più – i pazienti ricoverati in terapia intensiva e salgono a 177 (più 25) le guarigioni. A Piacenza abbiamo 1428 casi totali, 88 in più, Parma è a 869, 69 in più, Rimini 691, 78 in più, Modena 663, 88 in più, Reggio 608, 194 in più, Bologna 465, 124 a Imola e 341 Bologna, 70 in più, Ravenna 185, 32 in più, Forlì-Cesena 227, 57 in più, Ferrara 78, 14 in più. Il numero dei posti letti complessivi aggiuntivi già allestiti è a quota 3023. La crescita percentuale per città è questa: Piacenza più 6,6% ,Parma più 8,6%, Medena più 15,3%, Bologna più 20,9%, Imola più 9,7%, Rimini più 12.7% mentre su Reggio stiamo recuperando dei ritardi e la percentuale è alta”.