Venturi: “I guariti superano i casi attivi, siamo molto contenti”

Ottimi i dati odierni relativi all’emergenza coronavirus in Emilia Romagna. I guariti sopravanzano i casi attivi, bene praticamente tutti i dati con il solo numero dei decessi che rimane costante. Oggi sono 39.

“Sono 39 i nuovi decessi, come sempre ci stringiamo attorno ai propri cari. Li abbracciamo virtualmente per quello che può servire – le parole del commissario ad acta Sergio Venturi – Per provincia di residenza abbiamo: 5 Piacenza, 6 Parma, 11 Reggio, 4 Modena, 4 Bologna, 3 Ferrara, 1 Ravenna, 4 Forlì-Cesena, 1 Rimini“.