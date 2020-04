Venturi: “Età media dei decessi di 81 anni, 212 i nuovi casi di positività”

Parte dai decessi il bollettino odierno del commissario ad acta Sergio Venturi.

“Il numero dei decessi resta purtroppo stabile, sono espressione di una malattia che ci accompagna per due mesi e ci accompagnerà ancora – ha affermato – Purtroppo quando la malattia si protrae per molto tempo questo esito diventa fatale, a maggior ragione per chi ha patologie croniche. L’età media finora dei decessi è di 81 anni, in età avanza questo virus trova più facilità nel causare decessi. Oggi sono 45 nuovi decessi: 10 Piacenza, 7 Parma, 4 Reggio, 2 Modena, 12 Bologna, 5 Ferrara, 5 Forlì-Cesena”.