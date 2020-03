Venturi: “Aumento del 13 per cento. Rispettiamo le regole”

Parte con l’incremento complessivo regionale l’aggiornamento sul Covid-19 del commissario ad acta Sergio Venturi.

“Abbiamo 525 casi in più rispetto a ieri, totale di 4525 positivi in Emilia Romagna – ha annunciato Venturi – La percentuale è del 13%, non è cambiata. Questo dato comincia a non soddisfarci, abbiamo avuto periodi con incremento del 20 o 25% e vogliamo vedere il picco che ancora non arriva. Sono i dieci giorni decisivi, ci aspettiamo di arrivare al picco a fine settimana o durante metà settimana prossima. Picco significa aumento dei casi ma diminuzione dei casi incidenti rispetto al picco. C’è ancora molto lavoro da fare, perché qualora ne crescessero 200 invece di 500 sarebbero comunque casi in più da curare o collocare”.