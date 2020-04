Venturi: “55 decessi in Regione, nella fase 2 serviranno i dispositivi di protezione individuale”

Come di consueto, parte dai decessi il bollettino odierno del commissario ad acta Sergio Venturi.

“Sono 55 i nuovi decessi, per provincia di residenza: 10 a Piacenza, 8 a Parma, 7 a Reggio Emilia, 8 Modena, 9 Bologna (di cui 1 nell’imolese), 2 Ferrara, 1 in provincia di Ravenna, 4 nella provincia di Forlì-Cesena (2 nel forlivese e 2 nel cesenate), 5 in quella di Rimini; 1 decesso di persone di fuori regione. Circa il 20% di persone ricoverate in terapia intensiva non riesce a guarire, si tratta di persone ricoverate a marzo o prima. Mi viene in mente Luis Sepulveda che è deceduto oggi in Spagna, ci sono persone che hanno la malattia per due mesi e poi non ce la fanno”.