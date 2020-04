Venturi: “Per la prima volta i guariti superano i nuovi contagiati”

Parte come sempre dai dati negativi, ovvero i decessi, il bollettino del commissario ad acta Sergio Venturi.

“I decessi sono oggi 83, sempre un numero significativo, 41 uomini e 42 donne. Per provincia di residenza sono 9 a Piacenza, 10 Parma, 17 Reggio, 9 Modena, 19 Bologna, 4 Ferrara, 3 Ravenna, 7 Forlì-Cesena, 5 Rimini. Non tutti sono decessi di ieri, ce ne portiamo dietro da giornate e settimane fa perché non siamo ancora capaci nella definizione dei casi. Oggi non sappiamo dire quanti sono i decessi di ieri e quanti quelli che ci trasciniamo dal passato”.