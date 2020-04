Venturi: “Trend di decrescita consolidato, riapertura in sicurezza a maggio”

Il bollettino di oggi fornito dal commissario ad acta Sergio Venturi conferma il trend di decrescita dell’epidemia in Emilia Romagna.

“In totale ci sono 19.128 i casi positivi, 451 più di ieri – le parole di Venturi – Abbiamo oltre 85mila test effettuati in totale, oggi 4169. Ci sono 8.300 persone in isolamento a casa, 338 in più, abbiamo 6 persone in meno in terapia intensiva, ci sono 126 pazienti in meno nei reparti Covid, è il numero più alto di riduzione dei pazienti dall’inizio della fase acuta dell’epidemia. 278 guarigioni in più, 3381 il totale”.