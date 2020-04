Venturi: “Calano i ricoveri, vediamo la luce in fondo al tunnel. Pasqua a casa”

Il trend di discesa della curva prosegue in Emilia Romagna, i dati continuano a sancire il calo dell’epidemia. Lo ha affermato oggi il commissario ad acta Sergio Venturi nel suo bollettino sull’emergenza Covid-19 in regione:

“Oggi abbiamo 443 nuovi positivi, ma sappiamo che stiamo facendo molti tamponi e stiamo anche recuperando gli arretrati. Circa 8mila persone sono a casa con sintomi lievi, 174 in più, abbiamo 6 persone in meno in terapia intensiva e abbiamo anche molti meno pazienti ricoverati, 47 in meno. Il trend positivo prosegue, stiamo liberando molti letti in questi giorni e riusciamo a ripristinare le condizioni degli ospedali come erano prima dell’epidemia. Ci sono inoltre 213 guarigioni in più”.