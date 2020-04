Venturi: “A Medicina stiamo spegnendo il focolaio. Fase 2? C’è troppa gente in giro”

Il bollettino odierno del commissario ad acta Sergio Venturi parte dal numero dei decessi, in calo ma ancora sensibile.

“Partiamo come sempre con i dati negativi, ovvero i decessi. Ce li porteremo dietro ancora per un po’ e rispecchiano l’andamento della malattia. Oggi sono 54 i nuovi decessi, 41 uomini e 13 donne. Il mio pensiero va ai loro cari. Voglio portare il mio cordoglio al primo operatore di una casa di residenza per anziani che perde la vita dopo un mese di terapia intensiva. Per provincia: 11 Piacenza, 16 Parma, 8 Reggio, 5 Modena, 7 Bologna, 2 Forlì-Cesena, 1 Ferrara, 1 Rimini, 1 Ravenna, 2 fuori regione”.