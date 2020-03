Venturi: “Pronto un piano sui tamponi. I dati di oggi sono una foto di 10-15 giorni fa”

Il punto odierno del commissario ad acta Sergio Venturi inizia con un messaggio ai cittadini

“Noto che in queste tre settimane il clima di odio e di frizione tra cittadini e persone si è ovattato. Prima notavo gente litigare per un parcheggio alle 7 del mattino – ha affermato – Sembra quasi che la gente dica ‘ma guarda te di cosa ci stavamo a preoccupare prima’. Non c’è quasi più odio. Ma in qualche messaggio c’è qualcuno che ancora crede che noi pieghiamo i dati a chissà quale complotto politico…Siamo talmente trasparenti che ci sbagliamo, è successo ieri con i decessi di Rimini. Abbiamo detto che erano 17 in un giorno invece erano su 3 giorni. C’è stato un disguido nelle comunicazioni. Quindi nessun complotto o dietrologia, lo dico a quei pochi che ancora mandano messaggi ironici sulle corsette o altre cose come se avessi particolari interessi personali da difendere. L’unico interesse è la regione e la sua salute. Da pensionato mi sono messo a disposizione. Nessuno vi prende in giro”.