Venturi: “Prosegue il trend positivo, calano anche le terapie intensive”

Come sempre parte dai dati negativi il commissario ad acta Sergio Venturi nel suo aggiornamento odierno. Ma al di là del numero di decessi, ancora alto, tutti gli altri dati sono molto positivi.

“I dati anche oggi sono positivi – ha ammesso Venturi – Cominciamo dai dati peggiori, ovvero i decessi. Oggi sono 91 in più, 62 uomini e 29 donne, questo continua ad essere un dispiacere da comunicare, condoglianze a tutte le famiglie. Per provincia sono 18 a Piacenza, 9 a Parma, 14 a Reggio, 9 Modena, 31 Bologna. Qui apro una parentesi: sono segnalazioni degli ultimi giorni e non tutte di ieri e sono stati decessi tardivamente attribuiti al virus. Oggi noi cataloghiamo i decessi a causa del virus anche quelli con il virus, ma all’interno ci sono anche persone con patologie pregressi gravi come ad esempio malati oncologici. Va bene essere trasparenti ma non più di quello che è. Alcune persone sarebbero decedute oltre al virus. I restanti decessi sono: Ferrara 3, Forlì-Cesena 2, Rimini 4, 1 decesso residente fuori regione”.