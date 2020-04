Venturi: “Malattia in fase di contenimento, ma ai cittadini dico di uscire solo se necessario”

Parte dai nuovi decessi il bollettino giornaliero del commissario ad acta Sergio Venturi. Calano rispetto a ieri ma sono ancora alti e lontani dallo zero.

“Oggi i decessi sono 88, 20 in meno di ieri ma ancora un numero consistente – ha affermato Venturi – Per provincia sono: Piacenza 25, Parma 24, Reggio 9, Modena 10, Bologna 3, Ferrara 1, Ravenna 4, Forlì-Cesena 4, Rimini 5, 3 decessi fuori regione. I decessi per questa malattia sono inumani visto che non consentono ai familiari di stare vicino a coloro che se ne sono andati. Il primo pensiero va a loro. Ci aspettiamo che questi numeri diventino sempre più bassi nei prossimi giorni. Lo dico con fermezza, siamo pronti e aggressivi nei confronti del virus. Dobbiamo aggredire la malattia nelle forme più leggere rispetto alle condizioni di chi arriva in ospedale”.