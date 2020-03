Venturi: “I risultati iniziano ad arrivare, ora tenere duro”

Trapela ottimismo dalle parole del commissario ad acta Sergio Venturi. I dati del 31 marzo sono buoni, calano i contagiati e i pazienti in terapia intensiva, salgono le guarigioni. Sono però 106 i nuovi decessi.

“Oggi abbiamo 14.074 casi totali, 545 in più, è una buona notizia. Pensate che il 23 marzo avevamo avuto una crescita di 980 casi. Dobbiamo tenere duro, i risultati stanno arrivando. Abbiamo due pazienti in più in terapia intensiva, altro dato positivo. Un altro bel dato sono le guarigioni, sono 250 in più, totale 1477. Purtroppo abbiamo anche 106 decessi di cui 27 Piacenza, 25 Parma, 23 Reggio Emilia, 10 Modena, 11 Bologna, 1 Ferrara, 5 Ravenna, 1 Forlì, 1 Rimini, 2 fuori regione”.