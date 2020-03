Venturi: “Dati buoni, speriamo in una conferma nei prossimi giorni”

Ancora moderatamente ottimista il commissario ad acta Sergio Venturi. Il trend di calo si conferma ma c’è bisogno di ulteriori conferme

“I dati sono positivi, ma abbiamo bisogno di conferme. Ci sono 412 casi in più di ieri, non eravamo mai stati così bassi, siamo a 50 casi per provincia in media. Se fosse confermato questo dato sarebbe un decremento importante. Le guarigioni sono 86 in più, siamo a 1227. Abbiamo 18 pazienti in più in terapia intensiva, mentre i decessi sono ancora alti, 95 in più di ieri. Complessivamente abbiamo 51mila test refertati, ieri 1551 test in più. Per il momento non abbiamo code nei laboratori. Attendiamo domani una conferma rispetto a un calo così forte”.