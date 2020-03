Venturi: “Calano i decessi e aumentano le guarigioni, siamo sulla buona strada. Da lunedì test sierologico”

Sembra continuare il trend positivo dei dati, lo ha affermato il commissario ad acta Sergio Venturi. Calano i morti e aumentano le guarigioni:

“I dati oggi sono moderatamente positivi, chi va piano va sano e va lontano. Oggi abbiamo 795 casi in più, ci manteniamo in una situazione di un calo relativo degli incrementi. Sappiamo che progressivamente stiamo arrivando in una situazione migliore. In isolamento a domicilio abbiamo 5358, le guarigioni sono 115 in più e per la prima volta calano significativamente i decessi, ne abbiamo complessivamente 77 in più. Ci aspettiamo di consolidare questo calo nei prossimi giorni, vorrebbe dire tenere sotto controllo piccoli focolai. Dal grande lavoro fatto negli ospedali ora ne faremo un altro nelle case dei cittadini e nelle case protette. In terapia intensiva abbiamo 316 pazienti, 8 in più”.