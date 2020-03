Venturi: “Non dobbiamo abituarci ai decessi. Bene il dato delle terapie intensive”

Parte con i dati aggiornati il punto del commissario Sergio Venturi.

“Oggi abbiamo 762 casi in più di ieri, totale 11.588 in regione. I casi a domicilio sono 5mila, a cui si aggiungono 168 guarigioni. In terapia intensiva abbiamo 308 pazienti, 7 più di ieri. Purtroppo abbiamo 93 nuovi decessi. Non ci dobbiamo abituare a questi numeri, si tratta di persone in carne e ossa che non ci sono più e che avevano amici e familiari. Se qualcuno ci avesse detto un mese che in questa regione avremmo avuto 1.277 morti non ci avrebbe creduto nessuno. Per questo credo sia necessario stringerci virtualmente la mano e ricordarli. Oggi a Bologna sono suonate le campane. I decessi per provincia Piacenza 25, 13 Parma, 16 Reggio, 15 Modena, 13 Bologna (2 Imola), 2 Ferrara, 1 Ravenna, 5 Rimini“.