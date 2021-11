Ds Venezia: “La vittoria con la Roma ha portato entusiasmo. Ora testa al Bologna”

Le parole di Mattia Collauto

"Credo che la partita con la Roma abbia portato entusiasmo, è il culmine di un buon momento, un momento di crescita dove la squadra ha affrontato bene le difficoltà - il suo commento in conferenza stampa - Ma mi preparo già a quando arriverà il secondo momento di difficoltà. Se vogliamo continuare a ottenere il risultato dobbiamo affrontare le difficoltà come fatto in questo periodo. La sosta ci permette di ricaricarci, ma non dobbiamo staccare, non possiamo permetterci un calo. La partita che verrà contro il Bologna ci dirà tante cose, dobbiamo restare sul pezzo. Recupereremo Vacca, Johnsen e Lezzerini".