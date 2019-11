Venerdì parlerà Mihajlovic in conferenza stampa

Dopo l’ultima apparizione a luglio, quando annunciò pubblicamente la sua malattia, Sinisa Mihajlovic tornerà a parlare davanti ai giornalisti.

Lo farà venerdì nella sala stampa dello stadio Renato Dall’Ara di Casteldebole alla presenza dello staff medico del Sant’Orsola, ospedale che lo ha seguito in questi mesi di cure contro la leucemia che l’ha colpito. Sarà dunque l’occasione per un aggiornamento sulle condizioni di salute di Mihajlovic dopo il trapianto di midollo effettuato il 29 ottobre e le dimissioni di settimana scorsa. Si potrà inoltre scoprire qualcosa di più sulla sua eventuale presenza a Casteldebole e in panchina nelle prossime settimane.