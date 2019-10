Vendite da record per la terza maglia del Bologna

Numeri da record per questo Bologna, che entusiasma e fa impazzire i tifosi. Ieri pomeriggio contro la Lazio è stata utilizzata per la prima volta la terza maglia della squadra rossoblu, casacca interamente di colore verde. Il completo è stato realizzato in occasione dei 110 anni di storia del Bologna, festeggiati giovedì 3 ottobre. La maglia ad edizione limitata – solo 1909 pezzi, come l’anno di nascita della società – è andata letteralmente a ruba: sono già state esaurite infatti le prime casacche disponibili. Domani parte la seconda tranche ed entro fine settimana verranno consegnate le maglie prenotate nei giorni scorsi.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Successo senza precedenti per la nuova maglia verde del Bologna: sono andati esauriti nel week end i primi cofanetti disponibili, da domani al via la vendita della seconda tranche e la consegna entro fine settimana a chi ha prenotato la maglia nei giorni scorsi.

Ricordiamo che la terza maglia è stata realizzata in edizione limitata di 1909 pezzi. Quindi non perdere altro tempo!

Potrai acquistare la maglia verde del Bologna anche durante la Partita delle Leggende di mercoledì 9 ottobre: per l’occasione il Bologna Official Store dello Stadio Dall’Ara sarà aperto dalle ore 18.00 a fine evento”.