Vavro, niente Bologna. Il difensore andrà al Genoa

Non verrà sotto le Due Torri Denis Vavro.

Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com infatti, l’ex Copenaghen è a un passo dalla definizione dell’accordo con il Genoa. Ormai fuori lista alla Lazio, si lavora per definire gli ultimi dettagli del prestito con opzione a 15 milioni ma il giocatore è già atteso a Genova domani per poi sostenere levisite mediche il 31. Il centrale slovacco era stato accostato anche al Bologna, con i rossoblù sempre alla ricerca di un difensore centrale, ma non era in cima alla lista dei desideri del club felsineo.