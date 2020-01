Var – L’Ifab pensa di inserire la tolleranza nel fuorigioco

Sulla scia di quanto aveva già dichiarato il presidente della Uefa Ceferin, anche l’Ifab sta pensando di inserire un margine di tolleranza sul fuorigioco.

In pratica, gli offiside millimetrici fischiati recentemente grazie al Var verranno eliminati, consentendo, entro un certo margine di tolleranza, di mantenere la decisione del guardalinee. Vivisezionare il corpo di un atleta grazie a dodici telecamere per stabilire un fuorigioco di pochi millimetri non piace all’Ifab che per voce del segretario generale Lukas Brud ha fatto chiarezza: Un fuorigioco di un millimetro è fuorigioco – ha affermato Brud come riporta Calcio e Finanza – Ma se la prima decisione è quella di non fischiare e poi il Var deve usare dodici telecamere significa che non c’è un chiaro ed evidente errore”.