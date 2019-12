Var, arriva la tolleranza sul fuorigioco? Ceferin: “Se hai il naso lungo…”

Non solo falli di mano, anche su situazione geometriche, quindi oggettive, come il fuorigioco, le istituzioni del calcio mostrano la loro insoddisfazione. L’attuale presidente Uefa Aleksander Ceferin, per esempio, ha aspramente criticato l’utilizzo del Var sugli offside.

“Credo che il Var sia un casino – ha affermato Ceferin al Mirror, come si legge su Gazzetta.it – Non si può tornare indietro ma di questi tempi se uno ha il naso lungo rischia di essere in fuorigioco. La tolleranza di un paio di centimetri è per me insufficiente, proporremo un cambiamento all’Ifab per portarla a 10 o 20 centimetri”.