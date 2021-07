Van Hooijdonk, in attesa del centravanti titolare va subito a segno

L'ex Nac Breda ha segnato all'esordio, subentrando a Santander durante l'amichevole con la Bagnolese

Un amichevole di luglio in pieno ritiro è poco, soprattutto contro una squadra così inferiore di categoria come la Bagnolese , ma Sydney Van Hooijdonk ieri ha fatto quello che sa fare meglio: gol.

Una rete facile, di quei gol sporchi, ma nei quali bisogna farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. In precedenza, l'ex Nac Breda se n'era divorato uno clamoroso, sparando sul portiere a due passi dalla porta, ma ha saputo come farsi perdonare. Il gene è quello del grande Pierre, uno capace di segnare quasi 350 gol durante la sua carriera e padre del neo acquisto rossoblù. In attesa del centravanti titolare, Sydney vuole mettersi in mostra agli occhi di Mihajlovic, ed è partito con il piede giusto.