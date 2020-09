Valmora acqua ufficiale del Bologna, è subito gara per farla cadere…in piedi

‘Acqua Valmora sarà l’acqua ufficiale del Bologna per la stagione 2020-2021. La decisione del Gruppo Pontevecchio Acque Minerali di impegnarsi a fianco dei colori rossoblù arriva in un momento delicato per l’economia e per il calcio che riprende il campionato a porte chiuse senza i tifosi sugli spalti. Proprio per questo a scelta di vicinanza allo sport risulta ancora più significativa. Acqua Valmora disseterà la prima squadra e i ragazzi del settore giovanile’. Si legge nel comunicato.

Nel video di presentazione è stata lanciata una sfida tra quattro giocatori rossoblù divisi in coppie: scopo far cadere la bottiglietta in piedi. Da una parte Vignato e Sansone, dall’altra Denswil e Dominguez. Chi avrà vinto?