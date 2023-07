Valles conquista: ipotesi rinnovo fino al 2025

La località della Pusteria è rimasta felicemente impressionata dal numero di tifosi rossoblù saliti, in una località con grande afflusso invernale per motivi sciistici ma leggermente fuori stagione a luglio, con il pieno che di solito si registra da agosto, e dunque il rapporto è nato sotto buoni auspici. Il Bologna in ritiro ha portato su centinaia di tifosi e se c'era da tarare il rapporto al primo anno di collaborazione c'è modo di andare avanti. Il contratto prevedeva un primo ritiro questa estate e poi opzione per i successivi due: il Bologna è stato convinto. Pubblico e strutture e si va verso un rinnovo fino al 2025.