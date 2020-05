Valerio Mastandrea scherza con Sabatini: “Di pallone capisci, di recitazione no”

Grandi risate e grandi scherzi nella puntata odierna della Bfc Webinar Academy con l’attore Valerio Mastandrea. Protagoniste le gag con il direttore Walter Sabatini e con i ragazzi del settore giovanile. Si parte con una scenetta con Sabatini, grande conoscitore di calcio, ma di cinema…

“Di pallone ci capisci, ma di recitazione no”, scherza Mastandrea con Sabatini, “lo sai che nonostante tutto ti voglio bene pure io. Piuttosto ditemi come sta il mister Mihajlovic, per lui nutro un grande affetto. Il calcio? Per me il calcio non è una passione, è una condanna”.