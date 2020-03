Solo spavento per Alessandro Florenzi. L’attuale giocatore del Valencia, come tutti i suoi compagni, si è sottoposto al tampone in questi giorni. Per fortuna, però, gli esami hanno dato esito negativo.

A differenza dunque del 35% dei componenti della società spagnola, l’ex giocatore della Roma non ha contratto il Coronavirus. Il match contro l’Atalanta di settimana scorsa, nel suo caso, non ha lasciato il segno.

Fonte: “Tuttomercatoweb”