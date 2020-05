Bologna non può e non vuole dimenticare Giuseppe Gazzoni.

Nella giornata di sabato infatti, all’esterno dello stadio Renato Dall’Ara è apparso uno striscione in ricordo dell’amatissimo presidente rossoblu.

Appeso nella cancellata della curva Andrea Costa, lo striscione recitava: “Grazie Presidente” con due cuori di colore rosso e blu a corredare il tutto.