Uno stoico Bologna resiste un’ora in 10: 1-1 col Sassuolo

Il Bologna ritrova se stesso e strappa con orgoglio un punto al Mapei Stadium contro il Sassuolo al termine di una partita disputata per oltre un’ora in inferiorità numerica. Se ci si attendeva una reazione mentale di atteggiamento dopo il pullman gate, è arrivata. Iniziale vantaggio di Soriano, con un Bologna ottimo nell’aggressione in avanti, poi al 30′ la discussa espulsione di Hickey, con decisione del Var, nella ripresa il pari di Caputo ma l’assedio dei padroni di casa non sortisce i tre punti.

Scheda 1 di 3