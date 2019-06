Under 21, il Dall’Ara non delude e sogna l’Europa

L’Italia ha ospitato per la prima volta gli Europei Under 21. Dopo un esordio fantastico dell’Italia – che al Dall’Ara ha battuto in rimonta la Spagna – gli azzurrini chiudono con grande amarezza. Il successo sul Belgio a Reggio Emilia potrebbe non bastare per passare il turno: la Spagna ha infatti dilagato sulla Polonia ieri sera a Bologna.

Secondo “Il Resto del Carlino”, una delle note più positive del torneo è proprio lo stadio rossoblu. Il Dall’Ara ha registrato il sold out per le prime due gare ospitate – in cui in campo c’era la nazionale di Di Biagio – ma ha molto ben figurato anche per la “Roja”, che ci tornerà giovedì sera per la semifinale. Il pubblico ha partecipato tantissimo alle partite, gioendo e soffrendo insieme alle due formazioni in campo. Bologna dimostra quindi di essere pronta: superato l’esame Uefa, il Dall’Ara non delude e sogna l’Europa. La città e lo stadio rossoblu meritano di tornare a calcare quei palcoscenici che tutti sognano.