Under 21 – Di Biagio ai saluti?

Rischia di diventare l’Europeo Under 21 dei rimpianti, principalmente a causa della sconfitta beffarda con la Polonia, e sarebbe davvero amaro uscire dalla competizione quando hai a disposizione una rosa come quella con cui si è presentata l’Italia. Un eventuale ripescaggio dell’Italia come migliore seconda dipende dal risultato di Francia – Romania in programma questa sera.

Se l’Italia non dovesse accedere alla semifinale di questo europeo di categoria salterebbe per la terza volta consecutiva le olimpiadi. Proprio a questa eventualità sembrerebbe essere legato il futuro del tecnico il cui contratto è in scadenza questo 30 giugno. Di Biagio, che non è del tutto esente da colpe, si è comunque dimostrato capace nella gestione del gruppo e ha dovuto adoperare alcune scelte non facili: tra tutte l’esclusione con il Belgio di Kean e Zaniolo (che era comunque squalificato) dovuta ad un ritardo dei ragazzi per una seduta mattutina. Come suo successore prende quota l’ipotesi della promozione di Nicolato reduce dal Mondiale U-20. Non si esclude nemmeno la possibilità di rivedere su questa panchina Evani, attualmente nello staff della nazionale maggiore e già allenatore dell’U-21 durante la breve esperienza di Di Biagio sulla panchina degli azzurri.