Under 18, il Bologna cade in casa 1-4 contro il Genoa

L'Under 18 rossoblù guidata da Della Rocca perde in modo clamoroso 1-4 al Biavati contro il Genoa. Il Bologna, in attesa della sfida tra Sassuolo e Lazio, rimane al secondo posto in classifica con 42 punti. Il prossimo turno, il trentunesimo, vedrà il Bologna impegnato in casa dei biancocelesti domenica 14 maggio alle 15.

Primo tempo in cui il Bologna tiene maggiormente il pallino del gioco ma gli ospiti risultano più cinici in area avversaria. I rossoblù di casa passano subito in svantaggio, quando Casagrande sfrutta la prima azione di contropiede per portare avanti i liguri. I padroni di casa vanno vicini al pareggio con Mmaee al 6' e poi lo trovano grazie all'assist di Bernacci da calcio piazzato per Hodzic che fa 1-1 al 15'. Il Bologna sembra controllare la partita, fino a che nel primo minuto di recupero Mosole non riporta in vantaggio il Genoa con una splendida punizione.

La ripresa si apre come si era conclusa la prima parte di gara, con i rossoblù ospiti che vanno in rete per la terza volta con Sarpa al 48', dopo il palo colpito da Casagrande. Il Bologna, a maggior ragione, continua a spingere nel tentativo di accorciare le distanze: Mmaee ci va vicino due volte. A dieci minuti dal novantesimo, però, arriva la doppietta di Casagrande che fissa il risultato finale sull'1-4.