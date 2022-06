Under 18, domani la semifinale Scudetto contro la Fiorentina

Domani alle 17, presso lo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto (AP), l’Under 18 di Paolo Magnani sfiderà la Fiorentina nella gara valida per la semifinale Scudetto di categoria, in diretta sul canale 202 di Sky Sport. Il...

Domani alle 17, presso lo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto (AP), l’Under 18 di Paolo Magnani sfiderà la Fiorentina nella gara valida per la semifinale Scudetto di categoria, in diretta sul canale 202 di Sky Sport.

Il Bologna torna in campo dopo un mese reduce da una super stagione, dove i rossoblù sono riusciti a risalire dall’ultima posizione con un solo punto, dopo cinque giornate, fino a conquistarne 55 nei successivi 25 impegni. Ora sono al secondo posto, davanti alla Fiorentina superata per differenza reti.

Grande lavoro da parte dello staff tecnico che con questa squadra ha totalizzato 78 gol (secondo miglior attacco), di cui 46 sono stati segnati da un coppia d’attaccanti più incisiva tra Serie A, B, C, Under 17 e Under 18, stiamo parlando di Andrea Mazia e Gennaro Anatriello.