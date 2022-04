Under 18 – Domani il recupero con il Sassuolo

Domani Bologna in campo

L’ Under 18 di Paolo Magnani , domani alle 14.30 presso il Centro Sportivo “Biavati” di Corticella (BO), sfida il Sassuolo nella gara valida per il recupero della 13^ Giornata del campionato .

Partita molto importante per il Bologna che ha tre recuperi ancora da giocare, oltre al Sassuolo ci saranno anche Inter e Atalanta, in una lotta playoff molto serrata che vede i rossoblù quinti a 38 punti assieme a Parma e Fiorentina. Ottimo 2022 fino a qui per il Bologna reduce da otto vittorie in undici partite.