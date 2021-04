Under 17- Spezia sconfitto e testa della classifica

Vittoria netta per i ragazzi di Luca Vigiani

I rossoblù, che hanno raccolto sette punti in tre partite, si sono confermati in testa al Girone 5 nel campionato di categoria. Nonostante un avvio zoppicante che ha portato al vantaggio ospite al 3’ con Donati, il Bologna ha avuto la forza di reagire immediatamente, andando a pareggiare il risultato grazie ad Anatriello. Dopo diverse occasioni, tra il 31’ e la fine della prima frazione, i felsinei vanno in rete addirittura in quattro occasioni. Prima Raimondo, poi Mazia e ancora Raimondo, che tra il 40’ e il 41’ completa la sua personalissima tripletta.