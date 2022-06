Under 17 sfida Milan e Under 15 contro i viola

L'Under 17 di Denis Biavati, dopo aver battuto la Juventus, scenderà in campo oggi pomeriggio alle 17 contro il Milan, nella gara valida per i quarti di finale. La partita sarà visibile su Sky in diretta.

L'altra formazione che si gioca ancora un titolo è l'Under 15 allenata da Juan Solivellas, che alle 11 di questa domenica dovrà vincere a Firenze per approdare in finale scudetto. La semifinale d'andata, conclusasi sull'1-1 a Bologna, obbliga i rossoblù a vincere per accedere alla finalissima, in programma venerdì 24 giugno alle ore 20 a Tolentino, in provincia di Macerata. La vincente affronterà una tra Roma e Milan. Il settore giovanile del Bologna va a caccia di trofei, oggi sarà decisivo.